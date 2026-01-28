Endress+Hauser Indonesia Dukung Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

jpnn.com, LABUAN BAJO - Endress+Hauser Indonesia memperkuat komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui inisiatif bertajuk “Empowering Communities for Better Waste Management” yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Dalam kegiatan ini, Endress+Hauser Indonesia menyerahkan 120 unit tong sampah kepada Vincensius Gande, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat.

Jumlah tong sampah tersebut merepresentasikan jumlah karyawan Endress+Hauser Indonesia, sebagai simbol keterlibatan dan komitmen kolektif perusahaan terhadap pelestarian lingkungan.

Vincensius Gande mengatakan persoalan sampah merupakan salah satu prioritas utama di Labuan Bajo, mengingat Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Sampah masih menjadi salah satu isu utama di Labuan Bajo. Sebagai kawasan pariwisata nasional, kebersihan lingkungan sangat menentukan keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami mengapresiasi dukungan Endress+Hauser Indonesia yang sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat program pengelolaan sampah berbasis komunitas,” ujarnya.

Endress+Hauser Indonesia menunjuk PT Inovasi Gerakan Masyarakat (INGRAM) sebagai mitra pelaksana, organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas dengan pendekatan praktis dan berkelanjutan.

Program ini akan berlangsung selama enam bulan dengan kegiatan utama berupa pendampingan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi 50 keluarga, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengadaan satu unit motor roda tiga untuk pengangkutan sampah terpilah, dan 200 ember organik sebagai fasilitas pemilahan sampah.

Henry Chia, Corporate Sales Director Endress+Hauser Group Services untuk Asia Tenggara, Korea, dan Jepang sekaligus President Director Endress+Hauser Indonesia, menegaskan komitmen tersebut sejalan dengan nilai perusahaan sebagai perusahaan Eropa yang berkontribusi penting bagi industri penghasil kebutuhan sehari-hari.