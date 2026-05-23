Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis

Sabtu, 23 Mei 2026 – 06:16 WIB
Energy AdSport Challenge mempertandingkan olahraga mini soccer, basket 3x3 dan kompetisi band yang diselenggarakan 19-21 Mei 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi regional Energy AdSport Challenge yang menjadi bagian dari rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 sukses digelar.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Energy AdSport Challenge hadir sebagai inovasi baru dalam PGTC untuk menjaring dan mewadahi mahasiswa berprestasi di jalur non-akademis melalui kreativitas, sportivitas, dan kolaborasi.

Berlangsung sejak 19 Mei 2026, ajang ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat dan Jabodetabek.

Melalui kategori Mini Soccer dan 3x3 Basketball, mahasiswa diajak membangun sportivitas dan mental kompetitif yang sehat.

Sementara melalui Advertising Competition dan Band Competition, peserta ditantang menyalurkan kreativitas dalam mengampanyekan pesan-pesan energi masa depan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Energy AdSport Challenge 2026 dirancang khusus untuk mengisi ruang pengembangan bakat yang sering kali luput dari penilaian ruang kelas konvensional.

Energy AdSport Challenge hadir sebagai inovasi baru dalam PGTC untuk menjaring dan mewadahi mahasiswa berprestasi di jalur non-akademis

TAGS   Pertamina  Energy AdSport Challenge  inovasi baru  PGTC 2026  Pertamina Goes to Campus  mahasiswa berprestasi 
