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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Enggak Laku, Sedan Listrik Mercedes Benz CLA L Disetop?

Jumat, 24 Juli 2026 – 10:35 WIB
Enggak Laku, Sedan Listrik Mercedes Benz CLA L Disetop? - JPNN.COM
Mercedes-Benz CLA L. Foto: mercedesbenz

jpnn.com - Mercedes-Benz dikabarkan menghentikan produksi sedan listrik CLA L di China, setelah model tersebut gagal mencatatkan penjualan yang memuaskan.

Mengutip media Jerman MBPassion, bahkan tidak ada satu pun unit CLA L yang terjual sepanjang Juni 2026.

CLA L merupakan versi sedan dengan dimensi lebih panjang yang dikembangkan khusus untuk pasar China.

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Meski dibekali baterai 89 kWh dengan jarak tempuh hingga 866 kilometer (CLTC) serta dukungan pengisian cepat DC 325 kW, model disebut belum mampu menarik minat konsumen.

Sepanjang semester pertama 2026, pengiriman CLA L di China hanya mencapai 627 unit.

Penjualannya sempat naik menjadi 358 unit pada Maret, tetapi kembali melemah pada April dan Mei, sebelum dilaporkan nihil pada Juni.

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Hingga kini Mercedes-Benz belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar penghentian produksi, maupun memastikan apakah langkah tersebut bersifat sementara atau permanen.

Lesunya performa CLA L mencerminkan ketatnya persaingan mobil listrik di China.

Mercedes-Benz dikabarkan menghentikan produksi sedan listrik CLA L di China, setelah model tersebut gagal mencatatkan penjualan yang memuaskan.

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TAGS   sedan listrik  Mercedes Benz CLA L  sedan listrik mercedes  otomotif 
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