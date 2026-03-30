Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Enigma Clinic Beri Pelayanan Akupunktur Medis untuk Berbagai Keluhan Tubuh

Senin, 30 Maret 2026 – 19:30 WIB
Pendiri Enigma Clinic, dr. Rifki Albana, MMR, Sp.OT, AIFO-K, FICS dan istri, dr. Devanty Anggraini. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Klinik wellness and estetika terbaru, Enigma Clinic, resmi dibuka dengan mengusung konsep perawatan holistik yang menggabungkan akupuntur medis dan estetika modern melalui acara grand opening pada Sabtu (28/3).

Klinik ini berlokasi di Jalan Ciledug Raya nomor 73. H, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Grand opening yang berlangsung meriah ini dihadiri kalangan masyarakat, sejumlah dokter, dan awak media massa yang tertarik dengan tren perawatan berbasis keseimbangan tubuh.

Enigma hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat urban yang tidak hanya menginginkan perawatan kulit dari luar, tetapi juga kesehatan dari dalam.

Pendiri Enigma Clinic, dr. Rifki Albana, MMR, Sp.OT, AIFO-K, FICS menyampaikan bahwa pendekatan yang diusung klinik ini berfokus pada keseimbangan antara tubuh dan pikiran.

“Kami percaya bahwa kecantikan sejati berasal dari tubuh yang sehat dan seimbang. Oleh karena itu, kami memberikan layanan metode akupunktur medis dan juga  teknologi estetika terkini. Semoga kehadiran klinik ini bisa memberikan pelayanan optimal untuk masyarakat di wilayah Pesanggrahan, Ciledug, Joglo dan sekitarnya yang membutuhkan layanan akupunktur medis dan estetika, ” ujar dr. Rifki.

Berbeda dari klinik pada umumnya, Enigma menawarkan berbagai layanan unggulan seperti :

1. Neuro-Acupuncture (Akupunktur Medis) Fokus pada perbaikan sistem saraf pusat dan tepi. Sangat efektif untuk kasus stroke recovery, Bell’s Palsy, HNP (saraf kejepit), serta neuropati.

Melalui kehadiran Enigma Wellness and Skin Clinic, diharapkan masyarakat memiliki alternatif baru dalam merawat kesehatan

TAGS   enigma clinic  akupunktur medis  Akupuntur  Saraf kejepit 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp