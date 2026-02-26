Enrique: Kami Pantas Lulus, tetapi Dibuat Menderita Sepanjang Pertandingan

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) melaju ke 16 besar Liga Champions 2025/2026 setelah bermain imbang 2-2 dengan AS Monaco pada leg kedua playoff di Paris, Prancis, Kamis dini hari WIB. Pada leg pertama di Monaco, PSG menang tipis 3-2, yang memuat agregat 5-4.

Pelatih PSG Luis Enrique mengatakan bahwa timnya harus bersusah payah untuk lulus ke 16 besar Liga Champions. Dia menegaskan bahwa PSG pantas lulus ke 16 besar. “Kami pantas lulus, tetapi kami dibuat menderita sepanjang pertandingan,” kata Luis Enrique dikutip dari laman resmi PSG.

Juru taktik asal Spanyol itu pun bersyukur dengan kemampuan skuadnya menghadapi situasi sulit. Enrique melanjutkan PSG sulit keluar dari tekanan lawan terutama pada babak pertama leg kedua.

Dia menyebut Vitinha dan kawan-kawan kerap melakukan kesalahan pada 45 menit pembuka, sementara AS Monaco tampil apik.

"Namun, saat jeda, kami berdiskusi soal perubahan strategi untuk bermain lebih sederhana. Itu yang membuat babak kedua berjalan dengan sangat berbeda," tutur Enrique.

Permainan berbeda PSG pada paruh kedua pertandingan membuat mereka sempat unggul 2-1 meski awalnya tertinggal dari tim tamu yang melesakkan gol lewat Maghnes Akliouche (45'). Dua gol PSG dicetak oleh Marquinhos (60') dan Khvicha Kvaratskhelia (66').

Akan tetapi, kemenangan di depan mata PSG sirna setelah Monaco menghadirkan gol di ujung laga melalui Jordan Teze (90'+1').

Menanggapi kekurangan PSG, gelandang Joao Neves menyatakan skuadnya akan melakukan evaluasi supaya performa mereka membaik.