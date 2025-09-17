Close Banner Apps JPNN.com
ENSIA 2025 Mendorong Inovasi Harmoni Sosial, Ekonomi & Ekologi

Rabu, 17 September 2025 – 10:20 WIB
Gelaran Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - PT Sucofindo (Persero) bagian dari holding jasa survei (PT ID Survey) menggelar Environmental & Social Innovation Awards atau ENSIA 2025. ENSIA ialah ajang apresiasi bagi pelaku usaha, akademisi dan masyarakat, yang menghadirkan inovasi bidang lingkungan dan sosial.

Mengusung tema “Innovation for Socio-Economic and Ecological Harmony”, ENSIA 2025 menegaskan peran PT Sucofindo (Persero) sebagai penggerak inovasi yang tidak hanya memberi manfaat bisnis, tetapi juga membawa dampak positif terhadap masyarakat dan ekosistem.

PT Sucofindo (Persero) pada tahun ini memberikan apresiasi kepada 178 pelaku usaha, serta 56 local hero atas inovasi yang telah mereka hadirkan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyambut baik event itu karena ENSIA menjadi pelengkap penting bagi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang KLH jalankan.

“PT Sucofindo (Persero) berperan mendukung penilaian PROPER dengan menghadirkan metodologi terintegrasi yang membantu perusahaan memenuhi standar lingkungansecara komprehensif dan terukur,” kata Diaz, Rabu (17/9).

Diaz mengatakan bahwa ENSIA 2025 sejalan dengan orientasi PROPER yang menempatkan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial secara setara sebagai pilar-pilar utama keberlanjutan.

Menurut Diaz, antusiasme partisipan pada tahun ini menjadi bukti  bahwa makin banyak pihak yang peduli terhadap inovasi sosial dan lingkungan.

“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan masa depan industri untuk pertumbuhan berkelanjutan, karenaitu menjadi strategi utama untuk memastikan daya saing dan ketahanan bisnis di masa depan,” ungkapnya.

ENSIA 2025 menegaskan peran Sucofindo sebagai penggerak inovasi yang tidak hanya memberi manfaat bisnis, tetapi juga membawa dampak positif terhadap masyarakat.

