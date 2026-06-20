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JPNN.com - Teknologi - Internet

Ensign & iCIO Community Perkuat Kesiapan Pemimpin Teknologi Hadapi Krisis Siber

Sabtu, 20 Juni 2026 – 19:09 WIB
Ensign & iCIO Community Perkuat Kesiapan Pemimpin Teknologi Hadapi Krisis Siber - JPNN.COM
Ensign dan iCIO Community Perkuat Kesiapan Pemimpin Teknologi Hadapi Krisis Siber. Foto: Tim Ensign

jpnn.com - Penyedia layanan keamanan siber, Ensign InfoSecurity meluncurkan inisiatif baru untuk memperkuat ketahanan siber melalui lokakarya simulasi imersif.

Program ini dirancang khusus untuk membekali para pemimpin teknologi senior dengan kemampuan kepemimpinan krisis serta pengambilan keputusan yang tangguh di tengah ancaman siber yang terus meningkat.

Dalam inisiatif ini, Ensign menggandeng iCIO Community—wadah bagi para pemimpin teknologi dan bisnis senior di Indonesia—sebagai mitra komunitas.

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Kolaborasi ini hadir untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pemimpin teknologi akan kesiapan krisis yang bersifat praktis.

Bertajuk "From Threat to Action: Cyber Simulation Experience", sesi ini mengajak peserta masuk ke dalam skenario krisis siber yang terfasilitasi.

Di bawah bimbingan spesialis keamanan siber dan respons insiden Ensign, peserta diajak mempraktikkan alur respons mulai dari mendeteksi tanda awal gangguan, tahap penahanan, respons, hingga pemulihan dan pengelolaan pemangku kepentingan.

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Simulasi ini menantang para pemimpin untuk berpikir melampaui aspek teknis dan dilatih mempertimbangkan keberlangsungan bisnis, koordinasi internal, dampak kepada pelanggan, aspek regulasi, hingga komunikasi strategis.

Laporan Ensign Cyber Threat Landscape 2025 menyoroti pertumbuhan ekonomi bawah tanah siber di Asia Pasifik.

Penyedia layanan keamanan siber, Ensign InfoSecurity meluncurkan inisiatif baru untuk memperkuat ketahanan siber melalui lokakarya simulasi imersif.

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TAGS   Ensign InfoSecurity  Keamanan siber  iCIO Community  Internet 
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