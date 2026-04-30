Entah Kenapa Harga Emas per Gram Pagi Ini Turun Semua

Kamis, 30 April 2026 – 08:17 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas pada Kamis (30/4) pagi WIB ini turun.

Pada laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, pukul 07.23 WIB, menunjukkan untuk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun, masing-masing menjadi Rp2.792.000, Rp2.896.000, dan Rp2.775.000 per gram.

Adapun harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Rabu (29/4/2026) yakni UBS Rp2.840.000, Antam Rp2.927.000, dan Galeri24 Rp2.802.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB. (antara/jpnn)

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.456.000

1 gram: Rp2.775.000.

‎2 gram: Rp5.483.000

‎5 gram: Rp13.607.000

‎10 gram: Rp27.142.000

‎25 gram: Rp67.490.000

‎50 gram: Rp134.872.000

‎100 gram: Rp269.611.000

‎250 gram: Rp672.373.000

‎500 gram: Rp1.344.745.000

‎1.000 gram: Rp2.689.490.000

Antam

0,5 gram: Rp1.500.000

‎1 gram: Rp2.896.000

‎2 gram: Rp5.729.000

3 gram: Rp8.567.000

‎5 gram: Rp14.243.000

10 gram: Rp28.429.000

‎25 gram: Rp70.941.000

‎50 gram: Rp141.799.000

‎100 gram: Rp283.517.000