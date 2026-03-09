ENTREV Dorong Kompetensi Siswa SMK lewat Pelatihan untuk Operasional SPKLU

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk menjembatani kebutuhan industri kendaraan listrik yang terus berkembang dengan kesiapan tenaga kerja terampil dari pendidikan vokasi.

Melalui pelatihan teknis dan proses sertifikasi kompetensi, siswa SMK tidak hanya memperoleh pemahaman dasar kelistrikan, tetapi juga keterampilan spesifik terkait pengoperasian instalasi kelistrikan yang mendukung infrastruktur kendaraan listrik.

Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono menyampaikan pelatihan dan sertifikasi teknik kelistrikan dengan subbidang pengoperasian instalasi listrik untuk siswa SMK ini merupakan inisiatif yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

Baca Juga: ENTREV Nilai Elektrifikasi Angkutan Umum jadi Momentum Reformasi Layanan Transportasi

Hal itu diungkapkan oleh Eko saat Pelatihan dan Sertifikasi Standar Kompetensi Teknik Tenaga Ketenagalistrikan Sub Bidang Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), bagi siswa SMK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan pada 3–5 Maret 2026 di Kantor UP3 PT PLN (Persero) Yogyakarta.

Kegiatan ini diinisiasi oleh ENTREV, proyek kerja sama United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan dukungan berbagai pihak antara lain PT PLN (Persero), Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Kementerian ESDM, serta Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sinergi Satu Rasa (Sinergi Satu Rasa Foundation).

“Program ini bertujuan memperkuat kompetensi siswa SMK agar selaras dengan kebutuhan industri kelistrikan, khususnya dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ungkap Eko, dikutip, Senin (9/3).

Baca Juga: ENTREV Perkuat Kolaborasi Pengembangan Ekosistem KBLBB di Jatim lewat FGD

Menurutnya, langkah ini menjadi upaya nyata untuk menyiapkan talenta muda vokasi agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri kendaraan listrik yang terus berkembang.

Budiman Saragih dari PPSDM KEBTKE Kementerian ESDM mengatakan penguatan kompetensi teknis di bidang ketenagalistrikan sebagai bagian dari pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sangat penting.