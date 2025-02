ENTREV Sebut Potensi Kendaraan Listrik Tahun Ini Masih Cerah

jpnn.com, JAKARTA - National Project Manager Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles in Indonesia (ENTREV) Boyke Lakaseru mengungkapkan optimismenya terhadap pertumbuhan pasar kendaraan listrik (EV) di tanah air.

Hal itu merujuk pada tren pertumbuhan yang positif di pasar kendaraan ramah lingkungan, penjualan mobil listrik di pasar global diprediksi terus meningkat pada 2025.

Badan Energi Internasional (IEA) mencatat penjualan mobil listrik global diperkirakan naik dari 14 juta unit pada 2023 menjadi sekitar 17 juta unit pada 2024, dengan China tetap menjadi kontributor terbesar dalam pasar ini.

Tren positif ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2025, menunjukkan pergeseran signifikan menuju transportasi berkelanjutan.

“Trend dunia ini sejalan dengan perkembangan di Indonesia yang akan terus meningkat. Masuknya lebih banyak merek baru yang berkomitmen untuk memproduksi secara lokal dan didukung oleh mulai beroperasinya manufaktur baterai dalam negeri, ekosistem EV di Indonesia akan makin kuat. Hal ini diharapkan menjadikan harga jual kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Boyke dikutip, Senin (3/2).

Namun, Boyke menekankan pentingnya sinergi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik.

Kerja sama itu antara sektor hulu, seperti pemanfaatan sumber daya alam, manufaktur baterai, dan produksi kendaraan listrik, serta sektor hilir, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung dan edukasi konsumen mengenai gaya hidup EV.

"Masyarakat perlu makin memahami bahwa kendaraan listrik tidak hanya lebih bersih, tetapi juga menawarkan banyak keuntungan, seperti biaya operasional yang lebih rendah,” katanya.