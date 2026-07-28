Enzo Fernandez Berpeluang Merumput di Jakarta, Chelsea Masih Mengupayakannya

jpnn.com - Enzo Fernandez berpeluang tampil saat Chelsea menjalani laga pramusim melawan AC Milan di Jakarta.

Pihak promotor tengah mengupayakan agar gelandang asal Argentina itu bisa bergabung bersama skuad asuhan Xabi Alonso saat melawat ke Indonesia.

CEO Nine Sport Inc sekaligus promotor, yakni Arif Putra Wicaksono, mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Chelsea agar pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 tersebut masuk dalam rombongan The Blues.

"Memang Piala Dunia baru selesai. Ada satu catatan mengenai Enzo Fernandez. Berdasarkan regulasi FIFA, dia baru bisa kembali setelah tanggal 9 karena masa liburnya minimal 21 hari."

"Kemarin kami berdiskusi dengan manajemen Chelsea mengingat pelatih mereka baru dan Enzo juga berstatus kapten, ada kemungkinan dia tetap datang ke Indonesia," ujar Arif.

Kehadiran Enzo sangat dinantikan penggemar Chelsea di Tanah Air setelah penampilan impresifnya di Piala Dunia 2026.

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Salah satu momen yang paling diingat ialah gol Enzo ke gawang Inggris yang membantu Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026.

Jika rencana tersebut terealisasi, ini akan menjadi kunjungan kedua mantan pemain Benfica itu ke Indonesia setelah sebelumnya datang bersama Timnas Argentina pada 2023.