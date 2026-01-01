Enzo Maresca Jadi Pelatih Manchester City Gantikan Pep Guardiola

Selasa, 30 Juni 2026 – 00:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Enzo Maresca resmi menjadi pelatih Manchester City mulai musim 2026/2027.

Dia menandatangani kontrak tiga tahun hingga musim panas 2029 mendatang.

Manchester City menunjuk Maresca menjadi pelatih baru menggantikan Pep Guardiola.

"Manchester City dengan senang hati mengonfirmasi penunjukan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Italia tersebut telah menandatangani kontrak tiga tahun hingga musim panas 2029," kata klub itu dalam lamannya.

Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik musim 2018/2019.

Maresca menyatakan bahwa Manchester City adalah klub yang sangat dia kenal.

Dia menegaskan mendapatkan kesempatan untuk memimpin tim ini adalah hal hebat baginya.

"Saya tidak sabar untuk mulai melatih mereka. Saya ingin kami memang, memainkan sepak bola yang atraktif, dan menikmati tekanan sebagai wakil Manchester City," ungkap Maresca.