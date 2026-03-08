Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Enzy Storia Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Vidi Aldiano, Gerakan Tangan Itu...

Minggu, 08 Maret 2026 – 13:55 WIB
Enzy Storia Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Vidi Aldiano, Gerakan Tangan Itu... - JPNN.COM
Enzy Storia di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Enzy Storia mengungkapkan komunikasi terakhirnya dengan mendiang Vidi Aldiano.

Enzy menuturkan dirinya hampir setiap hari berkomunikasi dengan sahabatnya itu, bahkan hingga menjelang kepergian Vidi Aldiano.

Perempuan 33 tahun tersebut mengatakan dirinya masih bertemu dan bercanda dengan Vidi Aldiano sehari sebelum sahabatnya itu mengembuskan napas terakhirnya.

Baca Juga:

"Aku hampir tiap hari ya komunikasi sama Vidi jadi sebelum Vidi ngedrop juga masih komunikasi. H-1 Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi, masih bercanda sama Vidi," ujar Enzy Storia di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Namun, Vidi Aldiano saat itu sudah tak lagi bisa merespons Enzy Storia.

Meski begitu, suami Sheila Dara tersebut masih berusaha untuk memberikan respons lewat gerakan tangan.

Baca Juga:

Enzy Storia mengatakan, hal itu sudah cukup membuatnya merasa senang, karena dia merasa sahabatnya itu tahu bahwa dirinya hadir untuknya.

"Vidi enggak bisa merespons aku, tetapi cuma Vidi kasih gerakan tangan begitu yang dia tahu ada aku di situ gitu. Itu sudah bikin aku cukup happy dia tahu aku hadir buat dia," tuturnya.

Aktris Enzy Storia mengungkapkan selalu berkomunikasi dengan Vidi Aldiano hingga H-1 menjelang kepergian sahabatnya itu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Enzy Storia  Vidi Aldiano  Vidi Aldiano Meninggal Dunia  komunikasi terakhir  Sheila Dara 
BERITA ENZY STORIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp