JPNN.com - Travel - Destinasi

Epicurean Indonesia: Akhir Pekan Penuh Cita Rasa di The Ritz-Carlton Bali

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:41 WIB
Epicurean Indonesia: Akhir Pekan Penuh Cita Rasa di The Ritz-Carlton Bali
Epicurean Indonesia: akhir pekan penuh cita rasa di The Ritz-Carlton Bali. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, BALI - The Ritz-Carlton, Bali, berkolaborasi kuliner eksklusif selama dua malam antara duta kuliner Indonesia ternama, Chef Petty Elliott dan Direktur Kuliner resor Chef Raymond Siek yang menjanjikan pengalaman gastronomi tak terlupakan bagi para tamu yang cerdas.

Chef Petty Elliott dikenal sebagai salah satu pionir kuliner Indonesia modern yang diakui secara global.

Dia telah menulis buku laris, menjadi juru masak tamu di hotel-hotel mewah dunia, dan satu-satunya juri asal Indonesia untuk 'Asia’s 50 Best Restaurants' dan 'World's 50 Best Restaurants'.

Keahliannya menyajikan hidangan Nusantara dengan sentuhan kontemporer menjadikannya sosok yang dihormati di kancah internasional.

Berlangsung selama dua malam berturut-turut, Sabtu, 23 Agustus 2025, dan Minggu, 24 Agustus 2025, pukul 18.30 hingga 22.30 di Bejana, acara kuliner ini akan menampilkan kekayaan keragaman kuliner Indonesia melalui lensa inovatif dari dua koki paling ternama di kawasan ini.

Malam itu juga akan dimeriahkan dengan alunan rindik dan tari Bali yang memukau, yang dibawakan oleh para anggota komunitas lokal yang berbakat.

Pada malam pertama kolaborasi ini, para tamu diundang untuk menikmati makan malam prasmanan Nusantara yang meriah, menyajikan pilihan hidangan Indonesia pilihan.

Para tamu akan menikmati pengalaman bersantap yang meriah dan interaktif dalam suasana hangat dan elegan di Bejana, restoran Indonesia andalan resor ini. Prasmanan ini akan menyajikan hidangan khas dari seluruh kepulauan Indonesia, dari Sumatra hingga Indonesia Timur.

The Ritz-Carlton, Bali, berkolaborasi kuliner eksklusif selama dua malam antara duta kuliner Indonesia ternama, Chef Petty Elliott dan Chef Raymond Siek.

