EPN Dukung Implementasi Green Terminal Tanjung Sekong dan Energi Rendah Karbon

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, mendukung implementasi inisiatif Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten.

Peresmian oleh PT Pertamina (Persero) ini menjadi tonggak penting dalam penguatan praktik ESG dan pengembangan ekosistem energi rendah karbon, sekaligus membuka ruang pertumbuhan bisnis baru berbasis green energy di lingkungan Pertamina Group.

Keterlibatan Elnusa Petrofin merupakan bagian dari strategi jangka panjang Elnusa dalam memperluas portofolio low carbon business dan memperkuat positioning sebagai penyedia jasa energi terintegrasi yang adaptif terhadap transisi energi.

Langkah ini mencerminkan komitmen Elnusa Group dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui diversifikasi bisnis yang selaras dengan tren global dekarbonisasi dan roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060.

Program Green Terminal dirancang sebagai skema sertifikasi fasilitas pelabuhan berbasis delapan pilar keberlanjutan, mencakup sistem manajemen lingkungan, infrastruktur berstandar internasional, digitalisasi operasional, teknologi ramah lingkungan, ekonomisirkuler, pengendalian kualitas lingkungan, perlindungan biodiversitas, serta penguatan kapasitas SDM.

Implementasi standar ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing aset energi nasional di tengah tuntutan pasar global yang semakin ESG-driven.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa Green Terminal merupakan bagian dari pengembangan ekosistemgreen energy dan implementasi Roadmap NZE 2060 Pertamina.

“Inisiatif ini sekaligus sebagai upaya memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi tunututan global terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab,” ujarnya.