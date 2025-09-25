Epson Luncurkan Printer & Scanner Terbaru dengan Teknologi Berkelanjutan, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia meluncurkan lini produk terbaru tahun 2025, mulai scanner ringkas hingga printer multifungsi kelas bisnis.

Melalui peluncuran ini, Epson sebagai pemimpin global dalam solusi pencetakan dan pemindaian kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan teknologi yang mendukung efisiensi, keberlanjutan dan transformasi digital.

Epson menawarkan solusi lengkap yang membantu perusahaan mengoptimalkan alur kerja, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat transisi menuju operasional yang ramah lingkungan.

Sebagai produsen global, Epson terus berkontribusi terhadap perkembangan industri di Indonesia melalui dua pabrik yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, yaitu PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang, Jawa Barat dan PT Epson Batam (PEB) di Batam.

Kedua pabrik tersebut memproduksi printer dan komponen habis pakai baik untuk pasar domestik dan ekspor.

Keberadaan fasilitas ini memperkuat posisi Epson sebagai mitra strategis bagi pelaku bisnis serta pemerintah dalam mengingkatkan konsumsi Produk Dalam Negeri (PDN) yang sekaligus berkontribusi langsung mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang menegaskan Epson terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Indonesia dengan memproduksi printer dan komponen di Cikarang dan Batam.

"Epson juga terus mendukung konsumsi produk dalam negeri dan mendorong kemajuan ekonomi bangsa,” ujar Ng Ngee Khiang dalam keterangannya, Kamis (25/9).