JPNN.com - Ekonomi - Produk

Epson Luncurkan Printer Signage Terbaru, Cocok untuk Cetak Banner Berkualitas Tinggi

Rabu, 22 Oktober 2025 – 11:04 WIB
Presiden Global, Representaive Director dan CEO Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida bersama jajaran manajemen Epson Indonesia serta Epson media partner turut menyaksikan secara eksklusif peluncuran perdana printer signage SC-S9130 di Indonesia yang berlangsung dalam rangkaian acara Epson LFP Innovation Day 2025 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, JAKARTA - Epson meluncurkan printer signage terbaru, SureColor SC-S9130, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan di industri pencetakan Large Format Printer (LFP).

Peluncuran dilaksanakan rangkaian acara Epson LFP Innovation Day 2025 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski.

Acara tersebut dihadiri langsung Presiden Global, Representaive Director dan CEO Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida bersama jajaran manajemen Epson Indonesia serta Epson media partner turut menyaksikan secara eksklusif peluncuran perdana printer signage SC-S9130 di Indonesia.

Melalui LFP Innovation Day 2025, Epson tidak hanya memperkenalkan produk terbarunya, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada media dan tamu undangan untuk melihat secara nyata performa dan kualitas cetak SureColor SC-S9130.

Para peserta dapat menyaksikan demonstrasi langsung kemampuan printer ini dalam menghasilkan cetakan signage berwarna tajam, presisi, dan konsisten, sekaligus mengeksplorasi potensi teknologi terbaru Epson untuk berbagai kebutuhan industri kreatif dan komersial.

Printer SureColor SC-S9130 menjadi sorotan utama dalam gelaran tersebut, dengan menghadirkan kualitas gambar luar biasa, spektrum warna yang lebih luas, dan performa cetak yang cepat serta stabil—menjawab kebutuhan bisnis signage yang mengutamakan akurasi, efisiensi, dan fleksibilitas.

Epson, pemimpin dalam teknologi cetak profesional, mengumumkan peluncuran printer signage terbaru mereka, SureColor SC-S9130.

Printer ini dirancang untuk menghadirkan kualitas gambar luar biasa dan produktivitas tinggi, menjawab kebutuhan bisnis yang mengutamakan performa dan fleksibilitas dalam mencetak.

Epson meluncurkan printer SureColor SC-S9130 di LFP Innovation Day 2025: inovasi warna lebih luas dan akurasi tinggi untuk industri signage profesional

