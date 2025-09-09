Epson Luncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV, Apa Keunggulannya? Cek di Sini

Selasa, 09 September 2025 – 11:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin global dalam solusi pencetakan profesional meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, yakni TM-T82IV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern yang serbacepat dengan volume transaksi tinggi.

Printer Thermal POS TM-T82IV yang dibuat dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

Seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada sistem POS yang efisien, kebutuhan akan printer berkecepatan tinggi dan minim perawatan menjadi semakin penting.

Pasar global printer struk POS diproyeksikan hampir tiga kali lipat pada tahun 2033, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, meningkatnya adopsi sistem POS mobile, serta pertumbuhan berkelanjutan penjualan ritel di seluruh dunia.

Epson menghadirkan TM-T82IV meneruskan kesuksesan pendahulunya, TM-T82III, dengan spesifikasi perangkat keras yang ditingkatkan dan desain yang lebih kokoh, namun tetap mempertahankan kecepatan cetak hingga 250mm/detik.

Peningkatan ini menjadikan TM-T82IV solusi yang kuat, tahan lama, dan serbaguna untuk bisnis yang menghadapi periode transaksi padat.

Perawatan Lebih Mudah dengan Desain Inovatif

Dengan ukuran 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot hanya 1,7 kg, TM-T82IV ringkas namun tangguh dengan kebutuhan perawatan minimal.