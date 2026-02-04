Epson Meluncurkan Proyektor Portable LifeStudio untuk Pasar Asia Tenggara 

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia resmi meluncurkan rangkaian proyektor portable terbaru, yaitu Epson LifeStudio yang akan dipasarkan di kawasan Asia Tenggara, Selasa (3/2/2026).

Mengusung konsep gaya hidup modern, seri ini dirancang untuk menjawab kebutuhan hiburan berkualitas tinggi.

Epson LifeStudio ditawarkan dua varian, yakni LifeStudio Pop yang mencakup model EF-61G dan EF-62N, serta LifeStudio Flex dengan model EF-71 dan EF-72.

Head of Product Marketing Visual instrument and Corporate Product, Zanipar SA Siadari mengatakan dengan tingkat kecerahan hingga 700 lumen, EF-62N cocok digunakan di ruangan gelap hingga redup.

"Proyektor ini memiliki resolusi native Full HD (1080p), mendukung HDR10 dan HLG, serta dilengkapi Google TV terintegrasi untuk akses langsung ke berbagai layanan streaming," ujar Zanipar.

Seluruh produk dalam seri ini hadir dengan desain ringkas, elegan, dan mudah dibawa, menjadikannya ideal untuk penggunaan di dalam maupun luar ruangan.

Keunggulan desain Epson LifeStudio telah mendapat pengakuan global.

LifeStudio Pop berhasil meraih Good Design Award 2025 dan masuk dalam jajaran Top 100 Products, berkat estetika minimalis serta desain dinamis yang menggabungkan fungsi dan gaya secara seimbang.