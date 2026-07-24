Epson Percepat Penerapan Smart Classroom di Yogyakarta, Gandeng Balai Tekkomdik DIY

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Epson Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY) serta Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik DIY) menyelenggarakan seminar bertajuk 'Membangun Kelas Digital Melalui Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Interaktif'.

Kegiatan sebagai upaya mempercepat implementasi Smart Classroom ini mempertemukan para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai sekolah di Yogyakarta untuk berbagi wawasan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan berpusat pada peserta didik.

Plt. Kepala Balai Tekkomdik DIY Raden Suci Rahmadi saat membuka seminar menegaskan pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dia juga mengungkapkan transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri.

"Sinergi seperti ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), teknologi visual, dan konsep Smart Classroom kini bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembelajaran modern.

Teknologi memungkinkan guru menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, mendorong kolaborasi, serta meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas.

Sebagai mitra teknologi pendidikan, Epson Indonesia menghadirkan berbagai solusi visual yang dirancang untuk mendukung transformasi ruang kelas menjadi lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif.