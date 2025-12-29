Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Epson Tetapkan Standar Baru Presisi Warna Lewat Printer SureColor SC-P7330 & SC-P9330

Senin, 29 Desember 2025 – 14:41 WIB
Epson kembali menetapkan standar baru presisi warna dengan memperkenalkan dua printer foto format besar terbarunya, SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, JAKARTA - Epson kembali menetapkan standar baru dalam dunia pencetakan profesional dengan memperkenalkan dua printer foto format besar terbarunya, SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330.

Kedua printer tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan para profesional kreatif yang menuntut presisi tinggi, konsistensi warna, serta fleksibilitas maksimal dalam setiap karya.

Epson menghadirkan kedua model tersebut dengan berbagai penyempurnaan signifikan yang mendukung alur kerja modern di studio fotografi, agensi kreatif, hingga pelaku seni rupa dan fine art sebagai penerus langsung dari SureColor SC-P6000 dan SC-P8000.

Mulai dari fotografi profesional, proofing warna, periklanan, hingga reproduksi karya seni bernilai tinggi, SC-P7330 dan SC-P9330 menawarkan kepercayaan penuh pada setiap hasil cetak.

Ketajaman Gambar dan Akurasi Warna yang Menghidupkan Visi Kreatif

SureColor SC-P7330 hadir dengan ukuran 24 inci dan SC-P9330 mendukung pencetakan hingga 44 inci dikembangkan khusus untuk profesional yang tidak berkompromi terhadap detail.

Dengan peningkatan signifikan pada akurasi warna dan kedalaman hitam, setiap cetakan mampu merepresentasikan visi kreatif secara utuh—lebih tajam, lebih kaya, dan lebih hidup.

Kehadiran formulasi tinta terbaru dengan tambahan warna Violet memungkinkan cakupan spektrum warna yang lebih luas.

TAGS   Epson  Printer SureColor SC-P7330  Printer SureColor SC-P9330  Printer foto  presisi warna  Pencetakan 
