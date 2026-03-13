Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Era Baru Estetika, Plasthetic Clinic Integrasikan Standar Kecantikan dan Kesehatan

Jumat, 13 Maret 2026 – 13:42 WIB
Plasthetic Clinic memperkenalkan konsep Longevity: The New Era of Aesthetic & Rejuvenation Care. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - Plasthetic Clinic memperkenalkan konsep Longevity: The New Era of Aesthetic & Rejuvenation Care.

Pendekatan ini hadir sebagai upaya mendefinisikan ulang makna kecantikan dan peremajaan yang lebih dari sekadar tampilan fisik.

Founder & Owner Plasthetic Clinic, dr. Vania Aramita Sari, Sp.B.P.R.E., Subsp.E.L., (K) menjelaskan kesehatan internal kunci utama dari hasil estetika yang berkelanjutan. 

Menurut Vania, kecantikan tidak lagi hanya dilihat dari hasil luar saja, melainkan harus dimulai dari akar masalah dalam tubuh, agar hasilnya lebih optimal dan sehat.

Klinik ini menjadi pionir dalam mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni bedah plastik rekonstruksi, estetika medis tingkat lanjut, serta kedokteran wellness dan longevity. 

Integrasi ini memungkinkan setiap pasien mendapatkan perawatan yang berbasis pada data medis personal dan bukan sekadar prosedur kosmetik standar.

Meninjau perkembangan dunia estetika, Vania melihat adanya dinamika yang sangat cepat dari masa ke masa. 

Jika pada zaman dahulu orang cantik hanya diukur dari riasan wajah, seperti bedak dan lipstik, kini teknologi telah berkembang jauh mulai dari penggunaan silikon hingga ke era H.A. filler dan skin booster.

Plasthetic Clinic memperkenalkan konsep Longevity, era baru estetika yang mengintegrasikan standar kecantikan dan kesehatan.

