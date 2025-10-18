Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Era Baru Hangtuah Jakarta di Bawah Harryadin Mahardika, Targetkan Lompatan Besar di IBL 2026

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 18:25 WIB
Era Baru Hangtuah Jakarta di Bawah Harryadin Mahardika, Targetkan Lompatan Besar di IBL 2026 - JPNN.COM
Komposisi manajemen baru tim basket Hangtuah Jakarta di bawah Harryadin Mahardika (kedua dari kiri). Foto: Dokumentasi Hangtuah Jakarta

jpnn.com - Komposisi manajemen Hangtuah Jakarta resmi mengalami perubahan dengan masuknya Harryadin Mahardika.

Pria kelahiran 14 Agustus 1980 itu menduduki posisi sebagai Presiden Klub menggantikan Muhammad Husein Fadlulloh.

Misi Besar Hangtuah Jakarta

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia membawa misi besar untuk menjaga konsistensi Hangtuah di kancah basket nasional.

Performa Hangtuah sendiri menunjukkan peningkatan. Musim lalu, tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru itu berhasil menembus babak playoff.

Raihan tersebut menyamai pencapaian terakhir mereka pada IBL 2022 ketika tampil di babak Top 8.

"Manajemen baru ingin melanjutkan visi dari manajemen sebelumnya dengan membawa Hangtuah Jakarta menjadi salah satu klub yang disegani serta terbaik di IBL."

"Tentu saja, ini adalah sebuah usaha jangka panjang yang tidak bisa dicapai secara instan. Karena itu, manajemen baru akan belajar dari kekurangan maupun kekuatan yang telah dibangun oleh manajemen sebelumnya," ungkap pria asal Madiun itu saat dihubungi JPNN.com.

Hangtuah Targetkan 4 Besar IBL 2026

Dengan komposisi manajemen baru, Hangtuah membidik target lebih tinggi pada IBL 2026.

Hangtuah Jakarta punya harapan tinggi di bawah nakhoda Harryadin Mahardika sebagai Presiden Klub yang baru

Hangtuah Jakarta  Harryadin Mahardika  IBL 2026  IBL  Manajemen Hangtuah Jakarta 
