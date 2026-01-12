Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Era Baru Mobil Listrik Dimulai: Baterai 360 Wh/kg Bersiap Masuk Jalur Produksi

Senin, 12 Januari 2026 – 12:03 WIB
Baterai EV dari Heyuan Lithium Innovation. Foto: hylic

jpnn.com - Produksi massal baterai generasi baru bukan lagi wacana. Hylic—perusahaan yang dikenal sebagai Heyuan Lithium Innovation—resmi mengoperasikan pabrik pertamanya.

Pabrik Heyuan memproduksi baterai cair-padat (liquid-solid state battery) pada kuartal IV 2025 di Jiangsu, Tiongkok.

Langkah tersebut menandai babak penting dalam perlombaan teknologi baterai global, khususnya untuk kendaraan listrik.

Hylic meneken kontrak proyek dengan pemerintah daerah setempat untuk membangun fasilitas produksi berskala besar, dengan nilai investasi mencapai 5 miliar yuan atau sekitar Rp12 triliun.

Pabrik tersebut berdiri di atas lahan 65,3 hektare dan dirancang memiliki kapasitas produksi hingga 10 GWh melalui tiga tahap pengembangan.

Fase pertama menelan investasi 500 juta yuan untuk lini produksi 1 GWh di lahan 20,84 hektar.

Fase kedua menyusul dengan tambahan investasi 1 miliar yuan guna meningkatkan kapasitas menjadi 2 GWh.

Sementara itu, fase ketiga menjadi yang terbesar, dengan investasi 3,5 miliar yuan di atas lahan 44,9 hektare untuk menghasilkan kapasitas 7 GWh.

