Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Era Baru Ojek Online di Indonesia, EVMoto Siapkan 50 Ribu Motor Listrik

Selasa, 23 Desember 2025 – 18:47 WIB
Era Baru Ojek Online di Indonesia, EVMoto Siapkan 50 Ribu Motor Listrik - JPNN.COM
Ojol EVMoto dengan ECGO. Foto: evmoto

jpnn.com, JAKARTA - Industri ojek online Indonesia bersiap memasuki babak baru. EVMoto, platform ride-hailing lokal dengan armada 100% kendaraan listrik, resmi diluncurkan.

EVMoto langsung memasang target ambisius: menggantikan sepeda motor bensin dengan motor listrik di jalanan perkotaan.

PT. EVMOTO Teknologi Indonesia, perusahaan yang dioperasikan tim Indonesia dan Tiongkok, memulai langkahnya dengan layanan roda dua berbasis motor listrik.

Baca Juga:

Tahap awal difokuskan pada perekrutan pengemudi, sebelum layanan dibuka untuk publik pada 15 Januari 2026.

Ke depan, EVMoto juga menyiapkan ekspansi ke kendaraan listrik roda empat dan roda tiga.

"Guna mendukung target perekrutan 100.000 pengemudi pada 2026, EVMoto menggandeng ECGO dan Grup KRYA sebagai pemasok armada," tulis keterangan EVMoto, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Sebanyak 50.000 unit motor listrik akan disiapkan khusus bagi pengemudi yang belum memiliki kendaraan listrik.

Pada hari peluncuran, EVMoto langsung meneken pesanan perdana 10.000 unit motor listrik senilai Rp240 miliar, dengan pengiriman mulai Maret 2026.

Industri ojek online Indonesia bersiap memasuki babak baru. EVMoto, platform ride-hailing lokal dengan armada 100% kendaraan listrik, resmi diluncurkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   EVMoto  ojek online  ojek online motor listrik  ecgo ev moto 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp