Era Baru Ojek Online di Indonesia, EVMoto Siapkan 50 Ribu Motor Listrik

Selasa, 23 Desember 2025 – 18:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Industri ojek online Indonesia bersiap memasuki babak baru. EVMoto, platform ride-hailing lokal dengan armada 100% kendaraan listrik, resmi diluncurkan.

EVMoto langsung memasang target ambisius: menggantikan sepeda motor bensin dengan motor listrik di jalanan perkotaan.

PT. EVMOTO Teknologi Indonesia, perusahaan yang dioperasikan tim Indonesia dan Tiongkok, memulai langkahnya dengan layanan roda dua berbasis motor listrik.

Tahap awal difokuskan pada perekrutan pengemudi, sebelum layanan dibuka untuk publik pada 15 Januari 2026.

Ke depan, EVMoto juga menyiapkan ekspansi ke kendaraan listrik roda empat dan roda tiga.

"Guna mendukung target perekrutan 100.000 pengemudi pada 2026, EVMoto menggandeng ECGO dan Grup KRYA sebagai pemasok armada," tulis keterangan EVMoto, Selasa (23/12).

Sebanyak 50.000 unit motor listrik akan disiapkan khusus bagi pengemudi yang belum memiliki kendaraan listrik.

Pada hari peluncuran, EVMoto langsung meneken pesanan perdana 10.000 unit motor listrik senilai Rp240 miliar, dengan pengiriman mulai Maret 2026.