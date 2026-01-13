Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Era Baru Timnas Indonesia Dimulai, John Herdman Pasang Target Besar

Selasa, 13 Januari 2026 – 10:35 WIB
John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - PSSI resmi memperkenalkan John Herdman kepada publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Perkenalan ini dilakukan di Hotel Mulya, Senayan, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum I Zainudin Amali, serta sejumlah anggota Komite Eksekutif PSSI.

Herdman tidak datang sendirian ke Indonesia. Pelatih asal Inggris itu turut didampingi anak dan istrinya.

"Ini pengalaman baru bagi saya dan keluarga datang ke sini (Indonesia, red)."

"Bersama Erick Thohir dan anggota exco (PSSI), ini akan menjadi proyek menarik dengan tujuan besar," ucap Herdman dalam sambutannya.

Lebih lanjut, pelatih yang pernah membawa Timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022 Qatar itu menekankan keinginannya membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih maju.

"Kami ingin membawa Indonesia ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya," tegas Herdman.

PSSI resmi memperkenalkan John Herdman kepada publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

