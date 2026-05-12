Era Baru Timnas Voli Putra Indonesia di Bawah Sergio Veloso, 16 Pemain Ikut TC

Selasa, 19 Mei 2026 – 01:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia mengumumkan daftar 16 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan menjelang tampil di AVC Nations Cup 2026.

Ajang tersebut merupakan era baru Timnas voli putra Indonesia di bawah kepemimpinan Sergio Veloso.

Pelatih asal Brasil tersebut tidak membuat banyak perubahan dengan tetap memberikan kepercayaan kepada nama-nama beken seperti Rivan Nurmulki hingga Nizar Julfikar.

Rivan nantinya akan dipadukan dengan Dawuda Alahimassalam di posisi opposite.

Adapun Nizar yang kembali masuk lis akan bersaing bersama dua pemain LavAni di posisi setter bersama Dio Zulfikri dan Jasen Natanael Kilanta.

Dari posisi outside hitter diberikan kepercayaan kepada Boy Arnez Arabi, Farhan Halim, Doni Hariono, Fauzan Nibras, serta Agil Angga Anggara.

Middle blocker bakal diisi Hendra Kurniawan, Tedi Oka Syahputra, Raden Gumilar, dan Putra Bagus Hidayatullah.

Adapun untuk libero masuk ke dalam lis Irpan serta Raihan Rizky Attorif.