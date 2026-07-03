Era Baru Yamaha Dimulai, Jorge Martin Berduet dengan Ai Ogura pada MotoGP 2027

jpnn.com - Yamaha akhirnya mengakhiri spekulasi mengenai susunan pembalapnya untuk era baru MotoGP.

Pabrikan asal Jepang itu resmi menunjuk Jorge Martin dan Ai Ogura sebagai duet pembalap tim pabrikan Monster Yamaha mulai musim 2027.

Kedua pembalap dikontrak selama dua musim dan bakal menjadi andalan Yamaha menghadapi perubahan besar regulasi MotoGP yang mulai berlaku pada 2027, yakni penggunaan mesin 850 cc serta ban Pirelli.

Pengumuman tersebut datang sehari setelah Yamaha memastikan kerja sama dengan Fabio Quartararo dan Alex Rins berakhir pada penutupan musim 2026.

Managing Director Yamaha Motor Racing Paolo Pavesio menyebut kehadiran Martin dan Ogura menjadi penegasan ambisi Yamaha, untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Menurut dia, Martin merupakan salah satu pembalap terbaik di MotoGP saat ini yang memiliki kecepatan, determinasi, dan mentalitas juara untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, Yamaha juga menaruh harapan besar kepada Ai Ogura.

Penampilan impresif pembalap Jepang itu bersama Aprilia dinilai menjadi modal untuk berkembang menjadi salah satu bintang baru MotoGP.