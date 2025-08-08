Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Era Media Sejahtera Bawa SSPACE Musik dari TV Kereta Hadir ke Panggung

Jumat, 08 Agustus 2025 – 03:25 WIB
Era Media Sejahtera Bawa SSPACE Musik dari TV Kereta Hadir ke Panggung - JPNN.COM
SSPACE Musik dari 'TV Kereta Hadir ke Panggung'. Foto dok Era Media Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau SSPACE terus merealisasikan ekspansi bisnis ke segmen event and exhibition. Kali ini melalui tranformasi SSPACE Musik dari 'TV Kereta Hadir ke Panggung'.

Intellectual Property (IP) terbaru perusahaan media luar ruang berbasis teknologi ini resmi meluncur di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta, pada Rabu (6/8).

Di sini, PT Era Media Sejahtera Tbk berinovasi dari penayangan video musik musisi Indonesia di layar TV Kereta menjadi platform live performance di ruang public.

"Langkah ini membuat SSPACE Musik memperluas akses panggung bagi musisi lokal dan menghubungkan mereka langsung dengan masyarakat," ujar Direktur Utama PT Era Media Sejahtera Tbk, Vicktor Aritonang.

SSPACE Musik ini sejatinya merupakan sebuah kolaborasi strategis antar berbagai pihak.

Mulai dari SSPACE sebagai inisiator media transit dan promotor. Labelers, yang mewakili industri music lokal dan nasional.

Serta PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) sebagai penyedia dan pengelola ruang publik transportasi.

"Inisiatif ini hadir untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya kota melalui pemanfaatan ruang publik yang kreatif dan berkelanjutan," kata Vicktor Aritonang.

