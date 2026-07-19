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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Era Operasi Robotik, RS Mandaya Puri Kini Punya 5 Robot Bedah

Minggu, 19 Juli 2026 – 17:19 WIB
Era Operasi Robotik, RS Mandaya Puri Kini Punya 5 Robot Bedah - JPNN.COM
Seminar publik bertajuk Mengenal Operasi Robotik pada Saluran Cerna, Hati, Empedu, & Pankreas, yang diselenggarakan di RS Mandaya Royal Puri pada Minggu (19/7/2026). Foto: supplied

jpnn.com - RS Mandaya Royal Puri kini memiliki 5 teknologi robotik terbaru dalam satu rumah sakit. Hal itu sejalan dengan perkembangan teknologi kedokteran yang telah membawa dunia bedah memasuki babak baru.

Jika dahulu operasi identik dengan sayatan besar dan masa pemulihan yang panjang, kini semakin banyak prosedur dilakukan dengan teknik minimal invasif yang mengutamakan ketepatan, keamanan, serta pemulihan yang lebih cepat.

Tonggak baru dari perkembangan teknologi tersebut adalah hadirnya Da Vinci Xi, robot bedah generasi terbaru yang digunakan untuk berbagai operasi kompleks.

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Kehadiran sistem ini diklaim semakin memperkuat Mandaya sebagai Indonesia's Center for Advanced Robotics & Precision Technology, sekaligus membuka akses masyarakat Indonesia terhadap teknologi operasi robotik yang selama ini banyak tersedia di luar negeri.

Kehadiran Da Vinci Xi resmi diperkenalkan dalam seminar publik bertajuk "Mengenal Operasi Robotik pada Saluran Cerna, Hati, Empedu, & Pankreas" yang diselenggarakan di RS Mandaya Royal Puri pada Minggu (19/7/2026).

Seminar tersebut menghadirkan Prof. Dr. Iswanto Sucandy, MD, FACS, ahli bedah digestif dan hepatopankreatobilier dari AdventHealth Tampa, Amerika Serikat yang memiliki pengalaman luas dalam operasi robotik dan akan menjadi mentor bagi tim dokter Mandaya dalam pengembangan layanan Da Vinci Xi.

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Acara tersebut juga dihadiri oleh tim dokter spesialis bedah subspesialis bedah digestif RS Mandaya Royal Puri, yaitu Prof. Dr. dr. Toar Jean Maurice Lalisang, Sp.B., Subsp.BD(K), dr. Emerson Budiarman Masli, Sp.B., Subsp.BD(K), dan dr. Ocsyavina, Sp.B., Subsp.BD(K), bersama Co-Founder dan President Director Mandaya Hospital Group, dr. Benedictus R. Widaja, MBChB (UK).

"Kami bangga telah berhasil membawa robot Da Vinci generasi terbaru ke Indonesia, yaitu Da Vinci Xi. Ini merupakan robot ke-5 yang kami miliki, dan mungkin menjadikan RS Mandaya Royal Puri sebagai rumah sakit dengan teknologi robotik terbanyak di Indonesia saat ini," kata dr. Ben saat pembukaan seminar.

RS Mandaya Royal Puri kini memiliki 5 teknologi robot bedah dalam satu rumah sakit. Hal itu sejalan dengan perkembangan teknologi kedokteran.

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TAGS   RS Mandaya Puri  robot bedah  Da Vinci Xi  operasi  Transplantasi ginjal  tumor hati  Kanker Rahim  dr. Benedictus R. Widaja 
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