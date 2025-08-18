Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Eredivisie: Kenapa Mees Hilgers Mengilang saat FC Twente Jumpa PSV

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:53 WIB
Mees Hilgers saat melakoni sesi latihan bersama klubnya, FC Twente. Foto: Twitter/fctwente

jpnn.com - Mees Hilgers kembali menghilang dari daftar susunan pemain saat FC Twente menjamu PSV Eindhoven pada pekan kedua Eredivisie, Minggu (17/8/2025).

Gol bunuh diri Max Burns pada menit ke-7 dan sepakan Jerdy Schouten (54’) memastikan PSV pulang dengan tiga poin.

Mees Hilgers Absen Dua Pertandingan Beruntun

Di balik hasil tersebut, sorotan tertuju pada absennya Mees Hilgers. Bek berusia 24 tahun itu bahkan tak masuk daftar susunan pemain.

Ini menjadi dua laga beruntun Hilgers tidak terlibat, setelah sebelumnya absen ketika Twente menghadapi PEC Zwolle di pekan pertama Eredivisie.

Teka-teki Masa Depan Mees Hilgers

Pelatih FC Twente Joseph Oosting mengungkapkan hanya akan menurunkan pemain yang benar-benar siap. Pernyataan itu makin memanaskan spekulasi soal masa depan Hilgers di Twente.

"Anda bekerja dengan pemain yang Anda yakin bisa gunakan di musim ini. Saya berasumsi Mees (Hilgers, red) akan pergi," ucap Oosting dilansir NOS.

Melansir transfermarkt, kontrak Mees Hilgers bersama FC Twente akan kedaluwarsa pada 2026 mendatang.

Bek 24 tahun itu sudah berseragam FC Twente sejak 2020 silam. Sejauh ini, Mees telah mencatatkan 131 penampilan dengan torehan empat gol dan dua asis.(mcr15/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

