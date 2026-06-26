Erick Kecam Pelecehan terhadap Atlet Menembak, Tegaskan Pelaku tak Pantas Berada di Dunia Olahraga

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengecam keras dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan pengurus Perbakin terhadap atlet menembak yang masih berusia 15 tahun asal Jawa Timur.

Erick menegaskan bahwa pelaku tak pantas lagi memiliki tempat di dunia olahraga Indonesia.

"Kasus pelecehan seksual yang menimpa atlet muda kita benar-benar mencederai dunia olahraga. Semua bentuk pelecehan harus dikecam, apalagi korbannya adalah anak di bawah umur,” kata Erick.

Menurut Erick, kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan merusak lingkungan olahraga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para atlet, terutama atlet usia muda.

“Dunia olahraga seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berkembang dan meraih prestasi, bukan menjadi ruang terjadinya kekerasan atau pelecehan," ungkap Erick.

Dia memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian yang telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Erick pun meminta proses hukum berjalan tanpa kompromi agar korban memperoleh keadilan dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

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"Saya mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar memberikan keadilan kepada korban sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa," katanya.

Erick menyatakan jika pelaku terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi terlibat dalam aktivitas olahraga dalam bentuk apa pun.