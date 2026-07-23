Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Minta Timnas Putri Indonesia Naik Level di Asia setelah Juara Piala AFF 2026

Kamis, 23 Juli 2026 – 04:42 WIB
Erick Minta Timnas Putri Indonesia Naik Level di Asia setelah Juara Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Selebrasi Timnas Putri Indonesia menjadi juara ajang AFF Women's Cup 2026 seusai menang melawan Laos di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Putri Indonesia kembali meraih gelar juara ajang AFF Women's Cup 2026 seusai mengalahkan Laos.

Berlaga di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/7), skuad asuhan Satoru Mochizuki itu menang dengan skor 5-0.

Pada laga ini gol kemenangan Garuda Pertiwi dicetak oleh Sydney Hopper pada menit ke-33, Isabelle Nottet (48), Estella Loupatty (55), Felicia de Zeeuw (67), dan Emily Nahon (83).

Baca Juga:

Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Sheva Imut dan kolega.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai fondasi pembinaan sepak bola putri Indonesia semakin kukuh.

Diharapkan ke depannya Timnas Putri Indonesia tidak hanya untuk mendominasi Asia Tenggara, tetapi juga bersaing pada level Asia.

Baca Juga:

“PSSI terus berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem sepak bola putri melalui peningkatan kualitas pemain, pengembangan pelatih, serta kesempatan bertanding di level internasional agar prestasi Garuda Pertiwi terus berlanjut," ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Sepanjang AFF Women's Cup 2026, tercatat Timnas Indonesia tidak terkalahkan dengan menang lawan Timor Leste (2-0) dan ditahan imbang Kamboja (1-1).

Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas Putri Indonesia yang kembali meraih gelar juara AFF Women's Cup 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Putri  Timnas Putri Indonesia  Erick Thohir  PSSI  Garuda Pertiwi 
BERITA TIMNAS PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp