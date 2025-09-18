Erick Thohir Ajak Eks Menpora Diskusi Bahas Road Map Pemuda dan Olahraga Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kepada Erick Thohir di Wisma Kemenpora, Kamis (18/9) pagi terasa istimewa. Penyebabnya, mantan-mantan Menpora sebelumnya turut hadir dalam acara tersebut.

Mantan Menpora lintas generasi yang hadir pada acara sertijab tersebut diantaranya Haryono Isman (1993–1998), Agung Laksono (1998–1999), Andi Mallarangeng (2009–2012), Roy Suryo (2013–2014), Zainudin Amali (2019–2023), dan Dito Ariotedjo (2023–2025).

Menpora Erick sendiri merasa bangga dan terhormat sertijabnya dihadiri oleh mantan-mantan Menpora sebelumnya. "Saya bangga sertijab saya hari ini sebagai Menpora dihadiri oleh senior-senior Menpora sebelumnya," kata Menpora Erick.

Menpora Erick berencana mengundang para mantan Menpora untuk membahas road map atau peta jalan di bidang pemuda dan olahraga. Erick ingin Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai satu road map yang jelas hingga tahun 2045.

"Jadi rencana besok kami akan diskusi, saya akan mengundang semua bekas Menpora, apakah besok atau minggu depan, untuk kami konsolidasi road map. Jangan masing-masing menpora punya road map sendiri-sendiri. Justru kami sama-sama bersepakat, road map ke depan sampai 2045 seperti apa," tuturnya.

"Jadi semua yang namanya eks menteri akan diundang, kami akan diskusi untuk kebaikan bangsa ini," sambung Erick.

Selain itu, Menpora Erick ke depan akan mempelajari masalah dan kendala yang selama ini menghambat anak muda serta olahraga di Indonesia.

Dirinya juga akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk mencari solusi dari masalah yang dibutuhkan anak muda, khususnya lapangan pekerjaan.