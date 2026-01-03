Erick Thohir Bangun Ulang Sepak Bola Indonesia Bersama John Herdman

Sabtu, 03 Januari 2026 – 18:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir meminta seluruh penggemar Timnas Indonesia terus untuk bermimpi tampil di Piala Dunia.

Skuad Garuda sempat punya peluang tampil di putaran final seusai melangkah hingga ke Kualifikasi putaran keempat.

Langkah Jay Idzes dan kolega harus pupus seusai di babak kualifikasi kalah dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1).

“Saya sampaikan ke Pak Presiden, beliau bilang, ‘ya coba lagi Pak Erick, harus coba lagi.’ Itu membuat saya dan PSSI semakin bersemangat,” kata Erick.

Erick sendiri mengaku termotivasi untuk mengukir sejarah baru seusai mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

Langkah awal kemudian diambil untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia dengan menunjuk John Herdman.

Juru taktik asal Inggris tersebut akan menukangi tim senior serta U-23 selama dua tahun mendatang.

“Saya senang dengan arahan Bapak Presiden yang meminta kami mencoba lagi, bikin program yang lebih agresif.”