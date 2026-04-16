JPNN.com - Nasional - Humaniora

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kinerja Terbaik, Ini Deretan Prestasinya

Kamis, 16 April 2026 – 16:08 WIB
Menpora RI Erick Thohir memberi apresiasi terhadap pelaksanaan kompetisi usia muda Youth Football Tournament Bali 7s 2026. Foto: Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapatkan pengakuan luas dari publik.

Berdasarkan survei terbaru dari Cyrus Network, Kemenpora berhasil merangsek naik ke jajaran 5 Besar Kementerian dengan Kinerja Terbaik di Indonesia.

Pencapaian ini dinilai sebagai buah dari serangkaian kebijakan konkret yang menyentuh akar rumput hingga prestasi internasional.

Salah satu terobosan yang paling disorot adalah komitmen Erick dalam menjadikan Papua sebagai lumbung atlet nasional.

Bukan sekadar wacana, optimalisasi fasilitas pasca-PON dan pembinaan bakat talenta muda di Timur Indonesia kini menjadi prioritas.

Langkah ini dipandang sebagai upaya jenius untuk memastikan pemerataan prestasi olahraga dan menjaga keberlanjutan stok atlet elit Indonesia di masa depan.

Di panggung dunia, Erick Thohir terus memperjuangkan Pencak Silat agar dapat dipertandingkan di ajang Olimpiade.

Melalui diplomasi olahraga yang agresif dan penguatan federasi internasional, Erick ingin memastikan identitas budaya Indonesia ini mendapat pengakuan tertinggi di dunia olahraga. Upaya ini memicu kebanggaan nasional dan dukungan masif dari masyarakat.

