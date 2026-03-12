Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Berharap Jersei Baru Timnas Indonesia Bawa Hoki di FIFA Series 2026

Kamis, 12 Maret 2026 – 22:13 WIB
Erick Thohir Berharap Jersei Baru Timnas Indonesia Bawa Hoki di FIFA Series 2026 - JPNN.COM
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama John Herdman saat launching jersei terbaru Timnas Indonesia di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Ketum PSSI Erick Thohir berharap jersei terbaru Timnas Indonesia dengan jenama Kelme bisa membawa keberuntungan bagi Skuad Garuda.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai Timnas Indonesia tengah memasuki era baru setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Erick berharap kehadiran pelatih baru serta seragam tempur terbaru dapat menghadirkan energi positif bagi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

"Pelatih baru, jersei baru, semangat baru. Tinggal hokinya baru atau tidak, nanti sama-sama lihat," ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Timnas Indonesia resmi merilis jersei terbaru dari merek asal Spanyol, yaitu Kelme pada Kamis (12/3/2026).

Dalam peluncuran tersebut, seragam yang dikenakan Jay Idzes dan kolega tetap mempertahankan warna khas merah dan putih.

Baca Juga:

Sobat Negeriku yang ingin memiliki jersei tersebut dapat membelinya dengan harga mulai dari Rp 749 ribu hingga Rp 1,4 juta.

Selain itu, tersedia pula versi suporter yang dijual dengan harga mulai Rp 300 ribu untuk menjangkau semua kalangan.

Ketum PSSI, Erick Thohir berharap jersei terbaru Timnas Indonesia dengan jenama Kelme membawa keberuntungan, Kamis (12/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Jersei Timnas Indonesia  Kelme  Jersey Timnas Indonesia  FIFA Series 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp