JPNN.com - Nasional - Tokoh

Erick Thohir Diharapkan Bawa Semangat Baru untuk Olahraga Nasional

Kamis, 18 September 2025 – 20:24 WIB
Erick Thohir Diharapkan Bawa Semangat Baru untuk Olahraga Nasional - JPNN.COM
Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikannya bersama sejumlah menteri lain dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (17/9).

Terpilihnya Erick Thohir sebagai Menpora disambut optimistis oleh berbagai kalangan. AM Hendropriyono, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pariwisata Olahraga dan Minat Khusus, menyatakan bahwa Erick Thohir mampu membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia.

"Erick Thohir adalah figur yang tepat di waktu yang tepat. Dengan pengalaman global dan kepemimpinan yang visioner, ia bisa membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia sekaligus memberdayakan generasi muda," kata Hendropriyono.

Pengamat olahraga, Djoko Pekik Irianto menilai keputusan Presiden Prabowo memilih Erick Thohir sebagai Menpora sangat tepat. Menurutnya, Erick Thohir menjadi harapan baru olahraga Indonesia.

"Benar sekali terpilihnya Erick Thohir sebagai Menpora adalah harapan baru bagi olahraga Indonesia dengan rekam jejak dan jaringan internasional yang dimiliki," kata Djoko.

"Saya kira Pak Erick Thohir paham apa yang harus segera dilaksanakan. Misalnya dengan segera mensinergikan stakeholder seperti KONI, KOI, dan cabang olahraga lainnya menuju keterlaksanaan desain besar olahraga nasional. Di samping itu tentunya persiapan teknis terkait SEA Games, Asian Games, Olimpiade, termasuk mendongkrak kembali prestasi bulu tangkis dan juga membawa sepak bola lolos ke Piala Dunia 2026," kata dia.

Djoko mengatakan Erick Thohir pantas dan cocok menjadi Menpora karena memiliki kapabilitas dan manajerial yang mumpuni. Erick mengawali kiprahnya dengan mengelola klub olahraga dalam negeri, seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Perjalanannya berlanjut ke level dunia ketika menjadi Presiden klub raksasa Italia, Inter Milan. Erick juga pernah memiliki saham di D.C. United Amerika Serikat dan Oxford United di Inggris.

