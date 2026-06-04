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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Dukung Misi John Herdman Orbitkan Bintang Muda

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:30 WIB
Erick Thohir Dukung Misi John Herdman Orbitkan Bintang Muda - JPNN.COM
Ketum PSSI Erick Thohir bersama Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang berani membuka jalan bagi pemain muda untuk menembus level senior.

Keputusan mempromosikan Matthew Baker yang masih berusia 17 tahun dinilai menjadi sinyal kuat regenerasi di skuad Garuda berjalan.

Baker masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 meski pada saat yang sama dia juga menjadi bagian dari Timnas U-19 yang dipersiapkan untuk Piala AFF U-19 2026. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Erick Thohir.

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"Saya melihat coach John sangat serius mempersiapkan tim ini. Saya sangat mengapresiasi keputusan beliau memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Matthew Baker untuk mencoba bertransisi ke level senior," ujar Erick Thohir.

Erick pun menyontohkan perkembangan Dony Tri Pamungkas yang sebelumnya juga mendapat kepercayaan tampil bersama tim senior.

Pemain berusia 21 tahun itu kini menjadi salah satu opsi penting di Timnas Indonesia setelah memperoleh menit bermain di level internasional.

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Lebih lanjut, Erick menilai pendekatan Herdman tidak lepas dari pengalaman suksesnya saat menangani Kanada.

Kala itu, Herdman memberi kesempatan kepada Alphonso Davies untuk mencicipi level internasional sejak usia sangat muda.

Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi langkah pelatih John Herdman mempromosikan Matthew Baker ke Timnas Indonesia senior.

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TAGS   John Herdman  Erick Thohir  Timnas Indonesia  Matthew Baker 
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