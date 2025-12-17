Close Banner Apps JPNN.com
Erick Thohir: Ingat, Kita di Ambang Sejarah Baru SEA Games

Rabu, 17 Desember 2025 – 05:29 WIB
Menpora Erick Thohir. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Hingga hari ketujuh SEA Games 2025 Thailand, Indonesia di peringkat kedua tabel perolehan medali dengan 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu.

Indonesia berada di bahwa tuan rumah Thailand yang telah mengumpulkan 160 emas.

Vietnam membayangi di peringkat ketiga dengan 46 emas.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir optimistis Indonesia mengembalikan kejayaan dengan menduduki peringkat kedua sebagai tim tamu pada SEA Games Thailand 2025 yang masih berlangsung.

"Jika kita berhasil menembus target, maka peluang kita juga besar untuk tetap berada di peringkat dua," kata Eric dalam keterangan Kemenpora di Jakarta, Selasa (16/12).

Erick menilai Indonesia berpeluang mengembalikan kejayaan dalam ajang multi-cabang olahraga terbesar se-Asia Tenggara dengan menempati peringkat kedua sebagai tim tamu, yang terakhir kali dilakukan pada SEA Games 1995.

"Setelah (SEA Games 1995) itu kita tidak berhasil berada di dua teratas, jika tidak menjadi tuan rumah. Ayo, kita bersama-sama putus rekor buruk selama ini".

Dia mengatakan hingga saat ini, para atlet Indonesia sedang dalam tren positif dengan perolehan emas yang melampaui target harian.

Menpora Erick Thohir optimistis Indonesia akan mengembalikan kejayaan sebagai tim tamu di SEA Games.

