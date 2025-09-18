Erick Thohir Jadi Menpora, Apa Dampaknya untuk Generasi Muda Indonesia?

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Dito Ariotedjo.

Rekam Jejak Erick Thohir di Dunia Olahraga

Penunjukan Erick bukan tanpa alasan. Rekam jejaknya di dunia olahraga nasional maupun internasional dinilai tepat untuk memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Erick pernah menjabat Ketua PB Perbasi, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, hingga Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018. Saat ini, sosok berusia 55 tahun itu juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023–2027.

Kehadiran Erick di Kemenpora dianggap sebagai sinyal kuat dari Presiden Prabowo untuk mempercepat transformasi olahraga nasional.

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap tim nasional sepak bola Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diyakini akan makin nyata.

"Erick Thohir adalah figur yang tepat di waktu yang tepat. Dengan pengalaman global dan kepemimpinan visioner, dia bisa membawa transformasi nyata bagi olahraga Indonesia sekaligus memberdayakan generasi muda," ujarnya Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pariwisata Olahraga dan Minat Khusus, AM Hendropriyono.

Tugas Erick Thohir Sebagai Menpora

Tugas Erick tidak hanya fokus pada olahraga, tetapi juga pada sektor kepemudaan. Dengan jumlah pemuda Indonesia mencapai lebih dari 131 juta jiwa, tantangan yang dihadapi sangat besar.