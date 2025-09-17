Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Erick Thohir Jadi Menpora, Posisi Menteri BUMN Kosong

Rabu, 17 September 2025 – 16:39 WIB
Erick Thohir Jadi Menpora, Posisi Menteri BUMN Kosong
Presiden Prabowo Subianto saat melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9) siang. Foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa saat ini posisi Menteri BUMN masih kosong pasca ditinggal Erick Thohir.

Seperti diketahui, Erick Thohir baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kami masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kemenpora,” ucap Prasetyo, pada Rabu (17/9).

Menurut dia, pelaksana tugas (Plt) Menteri BUMN untuk sementara waktu bakal diserahkan kepada Wakil Menteri BUMN.

Adapun, Prasetyo mengaku alasan Erick dipindahkan ke Kemenpora karena mempunyai rekam jejak yang bagus menangani bidang olahraga.

“Kita semua paham Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga itu yang kita inginkan, “ tuturnya.

Dia berharap, tak hanya sepak bola yang terus bisa dibenahi oleh Erick, tetapi semua cabanh olahraga.

“Beban yang kita berikan ke Pak Erick Thohit semua olahraga kita inginkan menuju ke kelas dunia,” kata dia.



TAGS   Erick Thohir  Menpora  Menteri Bumn  menpora erick thohir 
