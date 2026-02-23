Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Jadikan FIFA Series 2026 Sebagai Era Baru Timnas Indonesia

Senin, 23 Februari 2026 – 22:10 WIB
Erick Thohir Jadikan FIFA Series 2026 Sebagai Era Baru Timnas Indonesia - JPNN.COM
Ketum PSSI Erick Thohir. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyambut positif pelaksanaan FIFA Series 2026 di Jakarta. Erick bahkan mengajak  semua penggemar sepak bola Indonesia mendukung perjuangan skuad Garuda pada ajang FIFA Series 2026.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 ini menilai ajang tersebut menjadi lembaran baru Timnas Indonesia setelah perjuangan untuk menembus Piala Dunia 2026 terhenti.

Terlebih wajah Timnas Indonesia kini mengalami perubahan setelah penunjukan John Herdman sebagai suksesor Patrick Kluivert.

Baca Juga:

“Saya berharap timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan timnas," ungkap mantan presiden Inter Milan itu.

Pada ajang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan mengawali pertandingan menghadapi wakil benua Amerika, yakni St. Kitts and Nevis.

Jay Idzes dan kolega dijadwalkan bertanding melawan negara bekas koloni Inggris tersebut pada Jumat (27/3) mendatang.

Baca Juga:

Jika mampu meraih kemenangan, Timnas Indonesia akan berjumpa pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pada partai final.

Ajang FIFA Series 2026 digelar untuk memberikan kesempatan negara-negara antarbenua menyelenggarakan pertandingan persahabatan.

Ketum PSSI Erick Thohir menjadikan FIFA Series 2026 sebagai era baru Timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  Erick Thohir  Jadwal FIFA Series 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp