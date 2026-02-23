Erick Thohir Jadikan FIFA Series 2026 Sebagai Era Baru Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyambut positif pelaksanaan FIFA Series 2026 di Jakarta. Erick bahkan mengajak semua penggemar sepak bola Indonesia mendukung perjuangan skuad Garuda pada ajang FIFA Series 2026.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 ini menilai ajang tersebut menjadi lembaran baru Timnas Indonesia setelah perjuangan untuk menembus Piala Dunia 2026 terhenti.

Terlebih wajah Timnas Indonesia kini mengalami perubahan setelah penunjukan John Herdman sebagai suksesor Patrick Kluivert.

“Saya berharap timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan timnas," ungkap mantan presiden Inter Milan itu.

Pada ajang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan mengawali pertandingan menghadapi wakil benua Amerika, yakni St. Kitts and Nevis.

Jay Idzes dan kolega dijadwalkan bertanding melawan negara bekas koloni Inggris tersebut pada Jumat (27/3) mendatang.

Jika mampu meraih kemenangan, Timnas Indonesia akan berjumpa pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pada partai final.

Ajang FIFA Series 2026 digelar untuk memberikan kesempatan negara-negara antarbenua menyelenggarakan pertandingan persahabatan.