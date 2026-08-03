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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Jelaskan Alasan Pemilihan Ketum PSSI Harus Diundur

Senin, 03 Agustus 2026 – 18:46 WIB
Erick Thohir Jelaskan Alasan Pemilihan Ketum PSSI Harus Diundur - JPNN.COM
Ketum PSSI, Erick Thohir saat menghadiri acara kongres biasa PSSI di Jakarta, Senin (3/8). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Kongres Biasa PSSI memutuskan jadwal pemilihan umum Ketua Umum pada 2027 mundur dari Februari menjadi Juli.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa perubahan jadwal tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan.

"Keputusan untuk menyesuaikan jadwal Kongres Pemilihan dari Februari ke Juli 2027 diambil demi memastikan kesiapan organisasi dan keberlangsungan kompetisi."

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“Waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kesiapan organisasi yang seperti kita ketahui, kami juga akan melakukan pemilihan PSSI provinsi pada Oktober dan November tahun ini."

"Artinya, perlu ada jeda waktu untuk kita berkonsolidasi dengan PSSI provinsi untuk program-program sepak bola kita ke depan,” ujar Erick.

Erick Thohir juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal tersebut mempertimbangkan tahapan kerja Komite Pemilihan serta agenda sepak bola nasional dan internasional.

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Dengan demikian, seluruh proses pemilihan diharapkan dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Apalagi, semua kompetisi liga juga berakhir di bulan Juni sehingga Kongres Biasa Pemilihan 2027, tepat dilaksanakan pada Juli 2027," pungkas Erick.

Pemilihan Ketum PSSI 2027 mendatang dipastikan mundur menjadi Juli 2027. Erick Thohir ungkap alasannya.

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TAGS   Erick Thohir  Ketum Pssi  Pemilihan Ketum PSSI  calon ketum PSSI  PSSI 
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