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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir Masih Berharap Pemain Abroad Gabung di Piala AFF 2026

Jumat, 10 Juli 2026 – 11:08 WIB
Erick Thohir Masih Berharap Pemain Abroad Gabung di Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - PSSI masih pengin punya Timnas Indonesia yang kuat.

Meski Piala AFF 2026 bukan agenda FIFA Matchday, federasi tetap berharap sejumlah pemain abroad bisa mendapat izin dari klub masing-masing.

Seperti diketahui, PSSI sempat memastikan skuad Garuda akan lebih banyak diisi pemain dari kompetisi domestik. Alasannya, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain saat bukan FIFA Matchday.

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Namun, dalam daftar 50 pemain yang dipilih oleh pelatih John Herdman, terdapat sejumlah nama pemain yang merumput di luar negeri.

Di antaranya Justin Hubner, Mathew Baker, Tim Geypens, dan Mitchell Baker.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pelatih John Herdman tetap akan memilih pemain terbaik yang tersedia.

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Namun, dia menjelaskan, pemain yang merumput di Eropa sulit bergabung karena terganjal aturan pelepasan dari klub.

"Semua pemain yang ada di Liga Indonesia, pasti kami akan cari yang terbaik. Coach John yang memilih," ujar Erick Thohir.

Ketum PSSI Erick Thohir berharap pemain aboard yang dipanggil oleh Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 bisa bergabung. Meski sulit, Erick tetap optimistis.

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TAGS   Piala AFF 2026  Piala AFF  Timnas Indonesia  Erick Thohir  John Herdman 
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