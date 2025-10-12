Erick Thohir Minta Maaf Seusai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Tanah Air, karena timnas belum mampu lulus ke Piala Dunia 2026 seusai kalah tipis 0-1 dari Irak.

“Kami memohon maaf mimpi (Indonesia) masuk ke Piala Dunia 2026 belum bisa kami wujudkan," tulis Erick Thohir dalam akunnya di media sosial yang dipantau di Jakarta, Minggu (12/10).

Timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari Irak dengan skor akhir 0-1 dalam laga putaran ke empat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu dini hari WIB.

Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sengit, namun gol semata wayang Irak yang dicetak Zidane mengubur mimpi skuad Garuda untuk melangkah ke Piala Dunia.

Kekalahan itu merupakan yang kedua setelah skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert kalah 2-3 pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi.

Sementara itu, kemenangan Irak membuka peluang mereka lulus ke putaran final Piala Dunia 2026, menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B, dengan tiga poin dari satu pertandingan.

Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada para suporter, pemain, dan ofisial yang telah berjuang membawa Indonesia melangkah jauh hingga ke putaran ke empat kualifikasi Piala Dunia 2026. "Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa melangkah sejauh ini," tulis Erick Thohir. (antara/jpnn)



