JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Erick Thohir: Pertama Kali dalam Sejarah....

Minggu, 12 Oktober 2025 – 10:02 WIB
Erick Thohir: Pertama Kali dalam Sejarah.... - JPNN.COM
Erick Thohir di Istana, 30 September 2025. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memohon maaf lantara Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

Erick yang tak lagi mengurus BUMN, tetapi duduk di kursi Menpora itu, juga berterima kasih kepada para pemain.

"Terima kasih kepada suporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026," tutur Erick di Instagram.

"Kami memohon maaf mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan."

Erick juga menyebut baru kali ini (timnas) Indonesia bisa sejauh ini.

"Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini," katanya.

Ketum PSSI Erick Thohir tak menyebut Patrick Kluivert secara khusus dalam ucapan terima kasihnya.

TAGS   Erick Thohir  Timnas Indonesia  Piala Dunia 2026  kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 
