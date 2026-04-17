Erick Thohir Puji Pendekatan John Herdman, Singgung Kunci Timnas Menuju Piala Dunia 2030

jpnn.com - Ambisi PSSI membawa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2030 tak sekadar soal strategi di atas kertas.

Ketua Umum Erick Thohir menyoroti satu hal yang menurutnya jadi pembeda yaitu sikap dan pendekatan pelatih John Herdman yang dinilai luar biasa.

Dalam pernyataannya, Erick tak hanya bicara soal kualitas tim, tetapi juga memberi pujian khusus kepada Herdman.

Baca Juga: Kata Erick Thohir soal Isu Timnas Indonesia Gantikan Iran Via Playoff Darurat Piala Dunia 2026

Erick menilai sang pelatih membawa energi berbeda ke tubuh Timnas Indonesia, bukan hanya disiplin, tetapi juga respek terhadap budaya lokal.

"Coach John itu serius, tetapi yang saya suka, dia menghargai kultur kita. Sampai main bola di pinggir pantai. Itu bukan hal kecil,” kata Erick dalam acara Water Break PSSI Pers di GBK Arena.

Menurut Erick, sikap seperti itu jadi fondasi penting dalam membangun chemistry tim. Bagi dia, pelatih modern bukan cuma soal taktik, tetapi juga soal kemampuan menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional.

Di sisi lain, Erick tetap mengingatkan mimpi besar ke Piala Dunia tak akan tercapai tanpa fondasi kuat. Mantan presiden Inter Milan itu menegaskan tiga pilar utama yaitu kualitas pemain, kualitas pelatih, dan program kerja yang berjalan selaras.

Meski mengakui kualitas Skuad Garuda saat ini sudah cukup menjanjikan, Erick memberi peringatan keras soal kondisi fisik pemain. Cedera panjang bisa jadi bencana yang merusak progres tim.