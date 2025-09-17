Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Erick Thohir Resmi Jadi Menpora, Masa Depan Kursi Ketum PSSI di Tangan FIFA?

Rabu, 17 September 2025 – 19:56 WIB
Erick Thohir Resmi Jadi Menpora, Masa Depan Kursi Ketum PSSI di Tangan FIFA? - JPNN.COM
Erick Thohir datang ke Istana Negara, pada Rabu (17/9) siang. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Erick Thohir resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rabu (17/9/2025).

Namun di balik momen penting itu, muncul tanda tanya besar soal masa depan Erick sebagai Ketua Umum PSSI.

Rangkap jabatan yang kini disandang Erick kembali menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

Masa Depan Kursi Ketum PSSI

Meski sudah hampir dua tahun memimpin federasi sepak bola Indonesia, Erick menegaskan bahwa kelanjutan posisinya di PSSI tidak berada di tangannya, melainkan menunggu keputusan FIFA.

“Semua ada mekanismenya. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia yang akan menentukan. Jadi, kita tunggu saja prosesnya,” ujar Erick.

Dalam regulasi FIFA, seorang pejabat negara sejatinya tidak dilarang untuk duduk sebagai ketua federasi sepak bola nasional.

Baca Juga:

Erick sendiri pernah menjabat sebagai Menteri BUMN sambil memimpin PSSI.

Syarat FIFA untuk Ketum Federasi

Syarat utama menurut FIFA ialah jabatan ketua umum harus lahir dari proses kongres demokratis yang independen, serta bebas dari praktik korupsi, konflik kepentingan, maupun keterlibatan pengaturan skor.

Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menpora. Masa depannya sebagai Ketua Umum PSSI di Tangan FIFA?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erick Thohir  Erick Thohir Menpora  Menpora  Ketum Pssi  PSSI 
BERITA ERICK THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp