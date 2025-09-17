Erick Thohir Resmi Jadi Menpora, Masa Depan Kursi Ketum PSSI di Tangan FIFA?

jpnn.com - Erick Thohir resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rabu (17/9/2025).

Namun di balik momen penting itu, muncul tanda tanya besar soal masa depan Erick sebagai Ketua Umum PSSI.

Rangkap jabatan yang kini disandang Erick kembali menjadi sorotan publik.

Masa Depan Kursi Ketum PSSI

Meski sudah hampir dua tahun memimpin federasi sepak bola Indonesia, Erick menegaskan bahwa kelanjutan posisinya di PSSI tidak berada di tangannya, melainkan menunggu keputusan FIFA.

“Semua ada mekanismenya. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia yang akan menentukan. Jadi, kita tunggu saja prosesnya,” ujar Erick.

Dalam regulasi FIFA, seorang pejabat negara sejatinya tidak dilarang untuk duduk sebagai ketua federasi sepak bola nasional.

Erick sendiri pernah menjabat sebagai Menteri BUMN sambil memimpin PSSI.

Syarat FIFA untuk Ketum Federasi

Syarat utama menurut FIFA ialah jabatan ketua umum harus lahir dari proses kongres demokratis yang independen, serta bebas dari praktik korupsi, konflik kepentingan, maupun keterlibatan pengaturan skor.