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JPNN.com - Olahraga - All Sport

Erick Thohir Sebut Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet

Jumat, 03 Juli 2026 – 16:40 WIB
Erick Thohir Sebut Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet - JPNN.COM
Erick Thohir. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan.

Skema tersebut saat ini masih difinalisasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan transparansi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan masa karier atlet relatif lebih singkat dibandingkan profesi lainnya.

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Untuk itu negara perlu memastikan para atlet tetap memiliki jaminan kehidupan ketika tidak lagi aktif bertanding.

“Mungkin banyak atlet masih main sampai umur 40, tetapi dibandingkan dengan banyak pekerjaan lain yang bisa pensiun di umur 50-60, mereka (pensiun) lebih muda. Akhirnya, mereka harus punya dana pensiun," ujar Erick, dikutip Jumat (3/7).

Erick menuturkan pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam menyusun skema tersebut.

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Salah satu perhatian utamanya adalah memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan secara akuntabel dan tidak mengulang berbagai kasus penyalahgunaan dana pensiun yang pernah terjadi.

Kementerian Olahraga menggandeng sejumlah institusi seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga pakar olahraga.

Menpora Erick menyebutkan Pemerintah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan.

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TAGS   dana pensiun atlet  Erick Thohir  dana pensiun  Atlet 
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